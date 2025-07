Bancadas de PP e União Brasil confirmam intenção de lançar candidatura própria ao Piratini

Bancadas reuniram-se nesta segunda-feira, na Sala Castelo Branco da Assembleia Legislativa. Filipe Lederhos / Divulgação

Foi em um almoço nesta segunda-feira (7) que as bancadas de Progressistas (PP) e União Brasil tiveram a primeira reunião após a confirmação da federação das duas siglas. Por unanimidade, os 10 deputados que formam o grupo defenderam a candidatura própria da União Progressista ao governo do Estado em 2026.

Mesmo com movimentos internos em torno de quem será o nome do partido, pelo menos entre os parlamentares não existe cenário de divisão. O clima no encontro era de união, defendida como uma "fortaleza" da federação.

— O que selamos hoje é o início de um projeto baseado na confiança mútua e na sintonia de ideias, para oferecer uma alternativa forte e comprometida com a responsabilidade, a boa gestão e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul — afirmou o líder da bancada do Progressistas, deputado Marcus Vinicius.

No dia 30, o presidente estadual do PP, deputado Covatti Filho, confirmou a pré-candidatura para o Piratini. O movimento foi uma espécie de demarcação de território, já que, ao se lançar, Covattinho bloqueia o debate sobre a indicação de vice, que opõe sua mãe, Silvana, ao secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Horas depois de Covatti anunciar sua pré-candidatura, a ala que prefere Polo reagiu, e confirmou que ele também é um dos nomes do partido para a disputa.

O deputado Guilherme Pasin refuta a ideia de que há disputas internas, muito menos movimentos para marcar posição em detrimento de outros. Por outro lado, o parlamentar celebra o partido ter mais de um nome à disposição para a disputa eleitoral majoritária.

— Sinceramente, não enxergo nada disso (disputas internas). A gente almoça todas as terças na mesma mesa, o Ernani junto com o Covattinho, junto o Frederico (Antunes, deputado), comigo, enfim. É um ano de quem entende de estar pronto se colocar à disposição. Vejo muita sinceridade na colocação do nome do Covattinho, até pela proximidade com a direção nacional — comenta.

Para o recém-chegado do Progressistas, Rodrigo Lorenzoni, o partido trabalha de forma muito madura na condução com os parlamentares. O deputado diz que foi "surpreendido positivamente" pela maturidade dos dois de conversarem.

— É mais do que natural que aqueles que tenham interesse se apresentem, construindo ambiente e preocupação de manter unidade partidária, mesmo com as disputas por espaços. Tem uma coisa interessante, sempre tem um olhar primeiro para o projeto e depois para o pré-candidato, essa é a escala da discussão — relata o novato.

Covattinho e Polo participaram do encontro com as bancadas, assim como o presidente estadual do União Brasil, deputado Luiz Carlos Busato.