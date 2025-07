Avante se afasta da direita e quer candidatura de centro em 2026

Partido se organiza para lançar 32 candidatos a deputado federal no ano que vem. Avante Canoas / Divulgação

Apontado como um dos partidos que negocia com o PL para 2026, o Avante nega qualquer conversa com Luciano Zucco ou Giovani Cherini, os dois principais líderes liberais no RS. Segundo o presidente estadual da legenda, Mário Cardoso, o Avante é um partido de centro e quer se afastar dos extremos.

Foi Cherini quem disse, em conversa com jornalistas antes do anúncio da coligação com o Novo, que tinha conversado com o Avante, além do Solidariedade e PSDB. Mário, entretanto, reforça que seu partido tende a fazer diálogo com "alternativas do centro democrático".

— Somos do diálogo, nao tem problema falar com quem for, mas hoje o que buscamos é uma alternativa de centro.

As preferências do Avante, neste momento, são as pré-candidaturas de Marcelo Maranata (hoje no PDT, mas tem conversas avançadas com PSDB) e Juliana Brizola (PDT). Outros nomes ligados à centro-direita, como Gabriel Souza (MDB) e Covatti Filho (PP), estão mais distantes.

— Não temos um diálogo ainda com Gabriel. Temos que buscar alternativa a tudo que está aí. Em relação ao Progressistas, eles têm divergências internas, alguns perfilam mais ao bolsonarismo, e outros a uma centro direita. Não consigo visualizar quem vai liderar esse processo — avalia o presidente do Avante.

Mário Cardoso também não vê problemas em estar junto com o PT na eleição de 2026, desde que seja Juliana liderando o processo como cabeça de chapa.