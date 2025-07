Apresentada chapa de situação para disputa da presidência do Tribunal de Justiça

Antonio Vinicius Amaro da Silveira (quatro da esq. para dir.) apresentou chapa em reunião no TJ.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira definiu a composição da chapa que disputará a presidência do Tribunal de Justiça . O magistrado apresentou oficialmente a composição nesta segunda-feira (7), em visita institucional ao presidente da Corte, Alberto Delgado Neto.

A chapa representa a situação no pleito. A oposição será liderada pelo desembargador Eduardo Ulhein , que apresentou a chapa para Delgado em abril.

— Queremos dar sequência a bons projetos. Somos uma chapa com muita experiência , e ao mesmo tempo, estamos trazendo pessoas novas para ocupar a gestão e compor uma transição de liderança — afirma.

Veja a composição:

A apresentação da chapa marca o início da campanha eleitoral , na qual os candidatos distribuem materiais e visitam os gabinetes dos colegas em busca de votos. São aptos a votar os desembargadores da ativa — atualmente são 166 . O pleito, no qual votam apenas os desembargadores, deverá ocorrer no início de dezembro e a posse da nova gestão em fevereiro de 2026.

O grupo de situação está à frente do tribunal desde a gestão do desembargador Voltaire de Lima Moraes, que foi sucedido pela desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira e, no atual biênio, por Delgado Neto.