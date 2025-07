Após vereadora anular votos da oposição, Justiça determina nova eleição para presidência da Câmara de Boqueirão do Leão

Definição do comando do Legislativo ocorreu em 1º de janeiro. Câmara Municipal de Boqueirão do Leão / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Passados mais de sete meses, a eleição controversa da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Boqueirão do Leão, no Vale do Rio Pardo, ganhou um novo capítulo. Na quarta-feira (9), a Justiça determinou a realização de um novo pleito, após entender que a votação realizada em 1º de janeiro foi ilegal.

A controvérsia tem gerado instabilidade política no município desde o começo do ano. A oposição, composta por PDT e PL e que é maioria no plenário com cinco vereadores (a Câmara de Boqueirão tem nove vagas), planejava eleger Edson Jonas da Silva (PDT) para a presidência. Quem comandou a sessão foi a vereadora Dalvina Fátima Reginatto (MDB), a mais idosa entre os eleitos e aliada do prefeito Paulo Joel Ferreira (MDB).

Ela alegou que as cédulas de papel utilizadas pelos oposicionistas não haviam sido rubricadas por ela, e por isso anulou os votos. Sendo a escolhida pelos quatro vereadores da bancada do MDB, Dalvina se declarou presidente da Câmara.

Os vereadores Luiz Claudio Carlesso (PDT), Edson Jonas da Silva (PDT) e Erica Fontana (PL) entraram com a ação judicial alegando que o procedimento eleitoral estava "eivado de vícios" e, portanto, deveria ser anulado. Além da ausência de rubricas, a eleição da Mesa Diretora ocorreu antes da posse oficial dos vereadores eleitos, o que contraria o regimento interno da Câmara Municipal.

A defesa do Legislativo argumentou que o modo como a eleição foi conduzida era uma "prática comum" em legislaturas anteriores e que a mudança na ordem dos procedimentos não deveria anular o resultado. No entanto, a Justiça não aceitou essa justificativa, afirmando que a existência de uma regra expressa no regimento interno exige que ela seja seguida para que o ato seja válido.