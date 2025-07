Apoio de Trump tem potencial para prejudicar o bolsonarismo com tarifaço

Tarifaço sobre os produtos brasileiros desnorteou a base bolsonarista. WHITE HOUSE / AFP

Por linhas tortas, o aliado incensado Donald Trump poderá representar o golpe de morte no bolsonarismo. O que até a véspera do tarifaço era tratado pelos bolsonaristas como uma jogada de gênio de Eduardo Bolsonaro, capaz de alçá-lo à condição de candidato a presidente, dado que o pai está inelegível, hoje é uma preocupação para os aliados do presidente que precisam de votos nas eleições de 2026 — de candidatos a deputado e senador a quem aspira conquistar os governos estaduais.

Enquanto Trump estava só no discurso, fazendo declaração de amizade e admiração por Bolsonaro, seus seguidores só contabilizavam o bônus. Quando o presidente partiu para o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, desnorteou a base bolsonarista, formada em grande parte pelos que serão os grandes prejudicados — o agronegócio e a indústria. Aos que não perdem dinheiro, caso dos políticos, há o risco real de perda de votos por associação, já que a carta tosca de Trump começa repetindo a cantilena de que o ex-presidente está sendo vítima de caça às bruxas e que deve ser deixado em paz.

Mesmo que a motivação real de Trump seja outra (o medo do crescimento do Brics, onde estão os verdadeiros inimigos dos Estados Unidos, como Irã e Rússia, e o maior concorrente, a China), foi com Bolsonaro que ele começou a carta-bomba. Quem vai querer essa parceria em 2026, se perder o emprego, o negócio, o dinheiro, o mercado conquistado a duras penas?

O empresariado já não esconde sua simpatia pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um homem de direita com chances de capturar o centro. Mas o próprio Tarcísio se vê enredado na confusão, porque não quer perder o apoio de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, sabe que se ficar próximo demais corre o risco de ser contaminado pelo desgaste de imagem.

