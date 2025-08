Aos poucos, Leite vai se afastando do bolsonarismo para se diferenciar de candidatos da direita

Eduardo Paes e Eduardo Leite (centro) participaram de painel na redação do jornal O Globo, no Rio, com mediação de Vera Magalhães. Mauricio Tonetto / Divulgação

Leite foi ao Rio de Janeiro participar de um debate com o prefeito Eduardo Paes (PSD) sobre temas de interesse nacional. Como os dois Eduardos são do mesmo partido e têm ideias semelhantes, seria mais correto chamar de “conversa” do que de debate o encontro mediado pela jornalista Vera Magalhães.

O governador gaúcho também se manifestou com firmeza contra a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem declarou voto em 2018, quando disputou o segundo turno contra Fernando Haddad. À época, Leite justificou que sempre que o PT estivesse de um lado, ele estaria do outro. Em 2022, Leite foi apoiado pelos petistas no segundo turno, mas se manteve neutro na eleição presidencial, embora tivesse criticado Bolsonaro pela atuação na pandemia.

Na conversa organizada pelo jornal O Globo, e que terá nos próximos dias outros encontros de personalidades políticas, Leite e Paes bateram bola, já que têm poucas divergências — a principal delas diz respeito a Lula. Paes é aliado do presidente e ficou ao lado de Lula mesmo quando ele foi condenado e preso. Os dois concordaram que não cabe o Congresso aprovar anistia a Bolsonaro, nem ao futuro presidente conceder-lhe indulto — e isso não é pouca coisa no contexto da eleição presidencial.

Não é pouca coisa porque os outros presidenciáveis do lado oposto ao de Lula prometeram indulto Bolsonaro. Começando por Tarcísio de Freitas (Republicanos), o mais promissor até o anúncio do tarifaço e que no primeiro momento ignorou os prejuízos para São Paulo e abraçou o discurso de Trump, da perseguição a Bolsonaro, a quem prometeu conceder indulto, se for eleito. Ratinho Júnior, que disputa com Leite a indicação do PSD (se Tarcísio não for candidato), também prometeu indulto a Bolsonaro.

Outro candidato potencial, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também se comprometeu a indultar Bolsonaro, se ele for condenado pelo Supremo Tribunal Federal, como tudo indica que será. O mesmo fez o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que prometeu assinar anistia "ampla, geral e irrestrita" para colocar um ponto final na discussão e poder avançar na pauta nacional.

E por que Leite endureceu o discurso contra a família Bolsonaro, se antes media as palavras para falar do pai e dos filhos? Porque está claro que quer conquistar os corações e mentes de quem está cansado de Lula e de Bolsonaro. Se ficar no mesmo discurso de Tarcísio, Ratinho e Zema, estará puxando para o seu lado os efeitos nocivos do tarifaço, que Eduardo Bolsonaro gaba-se de ter conseguido por “sensibilizar” o governo dos Estados Unidos diante do processo contra o pai.