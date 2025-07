Antes do recesso, Leite encaminha pacote de projetos que inclui Secretaria da Mulher

Eduardo Leite enviará pacote de projetos para a Assembleia antes do recesso. Vitor Rosa / Secom / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Um pacote de projetos está sendo preparado pelo governo do Estado, e deve ser enviado para a Assembleia Legislativa até sexta-feira (11). Entre as medidas, a única confirmada pela coluna é a recriação da Secretaria da Mulher. As propostas serão analisadas pelos deputados após o recesso parlamentar, que vai de 17 a 31 de julho.

O governador Eduardo Leite atendeu a pedido de 51 parlamentares (dos 55), que assinaram moção demandando a retomada da pasta, anunciada no final de junho. O movimento foi articulado por Bruna Rodrigues (PCdoB). Um acordo deve garantir a votação deste projeto de lei na primeira sessão após o recesso, no dia 5 de agosto.

— Até sexta-feira teremos o projeto da recriação da Secretaria da Mulher — confirmou o líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), durante a sessão de votação da LDO nesta terça-feira (8).

Ainda não se sabe quem ficará à frente da nova secretaria. Após o anúncio da recriação, Leite afirmou que a decisão será tomada somente quando estiver definida a estrutura e aprovado o projeto de lei na Assembleia.

A secretaria vai ser responsável por articular as políticas de atenção às mulheres, já que terá interação mais próxima com agentes da sociedade e poder público, além de garantir mais efetividade no cuidado com o público feminino. A estrutura da pasta vai agregar os departamentos de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e de Articulação, Cuidado Integral e Promoção à Autonomia Econômica.