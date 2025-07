Ala do PP reage ao lançamento de Covatti e defende candidatura de Polo ao Piratini

Hamm (C) coordenou a reunião da comissão eleitoral do PP

— Temos dois pré-candidatos e ainda há possibilidade de inclusão de um terceiro nome, o do ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes. O deputado estadual e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que já havia manifestado a intenção de concorrer à majoritária, reiterou que seu nome está à disposição como pré-candidato a governador do Estado.

De acordo com Hamm, esses nomes serão apresentados à base partidária e debatidos com diversos setores da sociedade gaúcha, com o objetivo de consolidar o projeto do PP para o Estado.