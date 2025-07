Ajuris pede pagamento de licença compensatória por excesso de processos retroativa a 2015

Depois do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, agora é a vez da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) pleitear o pagamento retroativo da licença compensatória, a partir de 2015. Desde janeiro de 2023 os magistrados recebem essa compensação todos os meses, na forma de verba indenizatória (oito dias por mês), mas querem 10 anos de retroatividade.

No ofício nº 329/2025, o presidente da Ajuris, Cristiano Vilhalba Flores, invoca o princípio da “simetria constitucional” e cita o Provimento 48/2025-PGJ (do Ministério Público), o Ato nº 17/2025-P (do Ministério Público) e a Resolução 50/2025-OE (do Tribunal de Justiça) para embasar o pedido de retroatividade a 2015.

Flores argumenta, também, que o próprio acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça “reconheceu que a fixação da retroatividade a janeiro de 2023 foi uma deliberação inicial, orientada por uma tendência administrativa pontual, mas não definitiva, deixando expressamente consignado que que eventual alteração do entendimento poderia ser examinada à luz de novos fundamentos”.

Os “novos fundamentos” são o Provimento 48/2025-PGJ, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, uma decisão do ministro Mauro Campbell Marques, envolvendo caso similar do Tribunal de Justiça de Alagoas, e o projeto de resolução do Tribunal de Contas do Estado.

A Ajuris destaca que o Provimento 48/2025 “determinou a retroação dos efeitos financeiros da licença compensatória ao ano de 2015, com base nas leis federais nº 13.013 e 13.095, de janeiro de 2015, normas que já vinculam também o Poder Judiciário quanto à indenização por exercício cumulativo”.

O parágrafo único do artigo quarto, que define o valor da gratificação, diz: “A gratificação terá natureza remuneratória, não podendo o seu acréscimo ao subsídio mensal do magistrado implicar valor superior ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”.