Votação do piso regional teve vaias a deputados, ultimato do presidente e vitória com desfalque

Pepe Vargas deu ultimato a deputados para agilizar votação. Raul Pereira / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Deputados de direita tentaram postergar a votação do reajuste de 8% do salário mínimo regional, aproveitando a ausência do líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP), do plenário. Mesmo assim, após um ultimato do presidente Pepe Vargas (PT), o Piratini conseguiu a aprovação do aumento do piso.

Frederico desfalcou o governo, pois cumpria agenda no Interior. É ele quem representa o Estado nas costuras entre bancadas para agilizar votações e derrubar ou negociar apreciação de emendas. Com a ausência, o ambiente ficou propício para que os parlamentares tentassem ao máximo atrasar a deliberação do projeto.

A bancada do PT havia apresentado quatro emendas para a medida. No início da votação, ciente de que não emplacaria as propostas, o líder da bancada do PT, Miguel Rossetto, retirou três delas. A sigla abriu mão do pedido de um reajuste maior, de 10,45%, mas manteve o pleito pelo aumento retroativo a maio. Também apresentaram uma emenda conjunta os deputados Felipe Camozzato (Novo) e Rodrigo Lorenzoni (PL), que pediam um reajuste limitado à correção pela inflação.

A discussão se estendia por mais de uma hora quando, às 16h30min, Camozzato e Lorenzoni estavam inscritos para falar mais uma vez na tribuna. A estratégia da dupla era continuar empurrando a votação, sabendo que os líderes de bancada tinham reunião às 17h com os governos federal e estadual para discutir a adesão do Estado ao programa de pagamento da dívida (Propag).

Com o horário apertado, Pepe intimou os deputados. O presidente da Assembleia tentou pressionar o plenário para agilizar a votação, afirmando que, se não houvesse votação até 16h50min, cancelaria o encontro.

— Temos que ter responsabilidade com os nossos convidados. Se dez para as cinco não vencermos a votação, vou pedir para desmarcar a reunião. E aí, cá entre nós, vai ser muito difícil marcar uma nova — declarou Pepe, convencido de que a discussão não encerraria em 30 minutos.

Com a declaração, Pepe garantiu que a prioridade era pela votação do projeto no plenário, e não adiaria a deliberação em função do encontro sobre o Propag. Mesmo assim, Camozzato e Lorenzoni falaram por 15 minutos, com declarações contrárias não apenas ao reajuste, mas à existência do piso. Ambos foram vaiados pelos manifestantes nas galerias, que estavam representando sindicatos de trabalhadores.