Vereador pede explicações à prefeitura sobre material estocado em escola desativada na zona norte de Porto Alegre

Imagens recebidas pela reportagem de Zero Hora mostram caixas armazenadas em duas salas do imóvel.

Reportagem da jornalista Gabriela Plentz , de Zero Hora, mostrou diversos itens guardados na instituição, parte deles em caixas ainda fechadas . No local funcionou, até 2017, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Ernesto Tocchetto.

O que diz a Secretaria Municipal da Saúde

A SMS recebeu em março de 2025 um novo espaço destinado aos descartes, e o setor de patrimônio está promovendo a regularização do acúmulo gerado nos últimos meses. A retirada dos materiais do imóvel já segue um cronograma definido, com registro formal feito em 29 de maio. A desocupação total do local está prevista para ser concluída até a primeira quinzena de junho.