Vereador Bins Ely vai assumir presidência do PDT de Porto Alegre

Em reunião na segunda-feira (16), pedetistas confirmaram vereador Márcio Bins Ely (C) como novo presidente do PDT da Capital.

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Na função, Bins Ely deve se firmar como candidato único na eleição interna, que vai ocorrer em até seis meses. Nos bastidores, o grupo ligado ao parlamentar busca estabelecer uma chapa de consenso com os pedetistas alinhados com Juliana Brizola .

Juliana é atualmente um dos nomes mais bem colocados nas pesquisas eleitorais sobre a sucessão no Piratini. A boa posição da ex-deputada, que disputou a prefeitura de Porto Alegre no ano passado, alimenta a intenção dos correligionários de consolidar um diretório, com o objetivo de fortalecer o partido para a eleição estadual de 2026.