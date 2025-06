Tribunal de Justiça do RS lança plataforma de inteligência artificial que sugere textos de decisões a magistrados

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) lançou um pacote de ferramentas de inteligência artificial (IA) que prometem agilizar e facilitar o trabalho de magistrados e servidores . Foram apresentadas na quinta-feira (12) oito plataformas desenvolvidas pela Corte, das quais cinco já estão disponíveis.

Todas elas estão sob o guarda-chuva do projeto Gaia , sigla de Gestão Avançada de Inteligência Artificial. O nome também faz referência à mãe de Themis — a deusa da Justiça, na mitologia. A intenção é tornar mais dinâmica a análise dos processos, cujo estoque aumenta cerca de 20% ao ano no Estado .

Entre os recursos desenvolvidos está a Gaia Minuta, ferramenta que sugere minutas de decisões aos magistrados de 1º e 2º grau . Quando acionado, o mecanismo analisará os dados do processo e buscará referência no acervo de despachos anteriores daquele magistrado para apresentar uma proposta de decisão, que levará em conta inclusive o estilo de escrita de cada juiz .

Se considerar necessário, o magistrado também poderá ampliar a busca para o acervo de outros gabinetes e para o de cortes superiores , permitindo acesso às jurisprudências mais recentes. Todas as decisões, no entanto, serão analisadas pelos juízes antes de serem proferidas.

Uma terceira aplicação, que entra no ar em julho e promete facilitar o trabalho cotidiano, é a Gaia Audiências Inteligentes, desenvolvida para transcrever depoimentos prestados em audiência. Além da reprodução das declarações prestadas, será apresentado um resumo com os pontos mais importantes do depoimento, que será submetido à revisão do depoente e de outras partes envolvidas no processo.