Caiado diz que pode fazer oposição a Bolsonaro em 2026 e que não é a favor de candidatura única da direita

Ronaldo Caiado também falou à Rádio Gaúcha, no estúdio.

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado , está disposto a fazer oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro — ou ao candidato que ele indicar, já que está inelegível — na eleição de 2026. O goiano afirmou isto em conversa com a coluna nesta quarta-feira (11), ao abordar sua pré-candidatura à Presidência.

Caiado diz que seu principal opositor é Lula e que apoiará qualquer outro candidato em segundo turno, caso o atual presidente esteja na disputa. No primeiro turno, porém, ele afirma que defenderá a própria candidatura , mesmo contra Bolsonaro ou outras que sejam ideologicamente parecidas.

— Não tem como aguardarmos até as convenções. Agora, se lá na frente ele também é candidato, lógico, faz-se uma grande pesquisa, rediscute-se o processo. Você não pode ficar na dependência de uma situação na qual ela é mortal para todos os outros . Mas você não pode menosprezar que ele, se não optar por um candidato, lançará um candidato e terá poder de transferência de votos muito grande — analisa.

Caiado também não espera ser o candidato que representará o bolsonarismo em 2026. O governador entende que o eventual apoio do ex-presidente a algum candidato não será dado a ele, nem a Romeu Zema (governador de Minas Gerais pelo Novo) ou Ratinho Júnior (governador do Paraná pelo PSD).

Candidaturas separadas

— Todos estarão no primeiro turno, depois vai haver convergência com quem for para o segundo turno. Não cabe a um pré-candidato ficar escolhendo quem vai sair pelos outros partidos. Bolsonaro nos disse: “Vocês caminhem, também vou levar minha campanha, e decidiremos lá na frente” — declarou Caiado.