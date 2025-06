Setor de turismo pede campanha para enfrentar concorrência de outros Estados 

Mátria Parque de Flores, uma das atrações de São Francisco de Paula. Eduardo Brancalion / Divulgação

A investida de governadores como Romeu Zema, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do Paraná, e Jorginho Melo, de Santa Catarina, para atrair turistas que gostam de inverno alarmou os donos de hotéis, bares, restaurantes e agências de viagens do Rio Grande do Sul.

O chamado “trade turístico” apela ao governo do Estado para que invista na divulgação das belezas do inverno gaúcho, considerado “inigualável” pelos operadores dessa indústria que é a mais importante para algumas regiões como a das Hortênsias.

O secretário de Turismo de São Francisco de Paula, Rafael Castello Costa, diz que o Rio Grande do Sul “precisa se vender”, porque turismo gera empregos e impostos:

— Cada real investido em turismo e cultura resulta em R$ 8 de retorno. Nós temos atrações nas quatro estações, mas o inverno gaúcho não tem igual. Fomos informados de que a Secretaria de Comunicação está planejando uma campanha nacional, mas não há tempo a perder.

O secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, que conversa diariamente com representantes do setor, diz que entende a preocupação diante da investida dos governadores de outros Estados. O vídeo em que Jorginho Melo, de Santa Catarina, aparece com uma cuia na mão fazendo propaganda do inverno catarinense e sugerindo que os turistas se dividam entre os dois Estados deixou os gaúchos apreensivos.

— Não podemos deixar que outros Estados capturem esse turista que quer vir pra cá, mas pode estar preocupado com a enchente. Precisamos mostrar que as estruturas foram recuperadas e que a chuva dos últimos dias não deve ser motivo para o cancelamento de pacotes ou reservas — pondera.

O governador de Minas, Romeu Zema, também gravou vídeo conclamando os turistas de diferentes Estados a conhecerem as atrações do interno mineiro. Embora a ocupação dos hotéis esteja em níveis satisfatórios na serra gaúcha, especialmente na região das Hortênsias e do Vale dos Vinhedos, Santini quer mais:

— Nós temos atrações em diferentes regiões. O inverno dura até setembro. Queremos que os turistas saibam que aqui vão encontrar gastronomia variada, atrações naturais e a cultura de bem receber.