Secretário da Comunicação do RS presta esclarecimentos na Assembleia sobre documentário da enchente

Caio Tomazeli exibiu imagens da enchente e materiais de divulgação das ações do governo do RS, como um folder do Plano Rio Grande.

O secretário da Comunicação do RS, Caio Tomazeli, esteve na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira (12) para responder a questionamentos dos deputados a respeito do documentário Todos nós por todos nós. O filme da Secom que aborda a enchente e a reconstrução do Estado foi alvo de críticas por parlamentares, por suposta promoção pessoal do governador Eduardo Leite.