Sebastião Melo é condenado a indenizar mulher por uso de imagem sem autorização na campanha eleitoral

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo , foi condenado a indenizar uma mulher pelo uso da imagem dela sem autorização na campanha eleitoral do ano passado . O prefeito não ficou sabendo do processo e, por isso, não apresentou defesa.

Na ação, Maritania Rosa dos Santos relatou ter participado de uma entrevista sobre uma loja na qual trabalhava em 2023 e que, um ano depois, as imagens foram utilizadas no horário eleitoral de Melo durante a campanha à reeleição. Maritania frisou não ter autorizado o uso de sua imagem na propaganda.

A sentença contra Melo foi proferida no dia 12 de maio pela juíza leiga Renata Crespo de Souza e homologada dois dias depois pelo juiz Alexandre Panichi, do 2º Juizado Especial Cível de Porto Alegre. A condenação ordena o pagamento de R$ 8 mil corrigidos a título de danos morais.

À coluna, a assessoria do prefeito informou que houve equívoco na citação a ele no processo e que quem deveria responder pelo caso seria a produtora audiovisual contratada pela campanha para a realização do conteúdo.