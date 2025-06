Ratinho Junior demarca território na disputa interna com Leite pela candidatura a presidente 

Governador Ratinho Junior conta com a popularidade do pai. Assembelia Legislativa do Paraná / Divulgação

No discurso oficial, o clima no PSD é de tranquilidade absoluta, com dois pré-candidatos à Presidência da República (Eduardo Leite e Ratinho Junior) e a possibilidade de indicar o vice, se o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), optar por concorrer ao Planalto. Na prática, não é tão simples assim, como indica o vídeo publicado nas redes sociais do governador do Paraná e replicado nesta quinta-feira (19) nos perfis do pai dele, o apresentador e empresário Carlos Massa, mais conhecido como o Ratinho.

— Olá, eu sou Carlos Massa Ratinho Junior e, sim, sou filho do Ratinho — começa o sorridente governador, mesclando a imagem em close com a dele abraçado ao pai.

No vídeo de dois minutos e 50 segundos, Ratinho Junior fala de sua infância, repassa a formação profissional e os cargos que ocupou até chegar a governador do Paraná, eleito em 2018 e reeleito em 2022. Depois fala das conquistas do Estado sob sua gestão.

Diz que fez o que outros só prometeram e apresenta o Paraná como a quarta economia do Brasil e destaca que o salário mínimo do Estado é o maior do país. Ressalta ainda que o Paraná é o Estado mais sustentável e o que mais cresce no país, frase que também está em destaque em seu perfil no Instagram (@ratinho_junior), com 807 mil seguidores. No X, onde também publicou o vídeo, ele tem 837 mil seguidores. Para efeito de comparação, Leite tem 1,4 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram e 618 mil no Facebook.

O vídeo com produção de qualidade é uma espécie de cartão de apresentação de um pretendente ao Planalto que sabe ser pouco conhecido fora do Sul e do Sudeste, mas conta com um cabo eleitoral de peso na família. Ratinho pai, diferentemente do filho, é conhecido em todo o Brasil por sua longa trajetória na TV. Além de apresentador popular, é dono de uma rede de comunicação em expansão, o que facilita as pretensões do filho. No Instagram, o perfil de Ratinho pai (@oratinho) tem 8,1 milhões de seguidores.