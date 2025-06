Que tarde para escrever uma novela, professor Ruy

Ruy Carlos Ostermann morreu aos 90 anos. Mário Brasil / Agencia RBS

Nos anos 1980 do século passado, fiz parte da equipe do Professor Ruy Carlos Ostermann na Secretaria de Ciência Tecnologia do governo do Estado. Em uma dessas tardes de neblina de fim de outono ou início de inverno, o Professor nos chamou para uma reunião em seu gabinete. O objetivo era planejar o segundo semestre. Éramos uma meia dúzia na equipe e aqui cito os nomes como éramos chamados: Aninha, Dinho, Rubinho, Pinto e um cientista que nos ensinava que era bom para a coluna se espreguiçar como os gatos.

Ao iniciar a reunião, o professor soltou uma frase inesquecível:

— Que tarde para escrever uma novela.

A novela, que poderia se chamar Paisagem na Neblina, se já não existisse um filme homônimo, e deveria se passar em Londres, pelo fog, nenhum de nós escreveu, mas penso na frase sempre que o dia convida à literatura. Dinho e eu não tínhamos vocação para o serviço público e pedimos demissão quando o Professor foi promovido a secretário de Educação. Voltei a conviver com ele na Zero Hora e Rádio Gaúcha alguns anos depois.

Leia Mais Morre ícone do jornalismo gaúcho Ruy Carlos Ostermann

Sua passagem pela redação era sempre inspiradora. Ruy era um homem elegante, desses que usam sobretudo e paletó de tweed no inverno e se parecem a um personagem de Oscar Wilde.

Na Assembleia, quando foi deputado, jogou luzes sobre o plenário com discursos em português correto e citações adequadas. Ruy era um intelectual brilhante até quando falava da lesão na panturrilha ou do problema no ligamento cruzado de um atleta. Ou quando acalmava os ânimos exaltados no Sala de Redação com sua ironia fina e o jeito professoral.

Ruy tinha horror a repórteres que perguntavam "como é que o senhor vê?" para qualquer coisa, porque entendia que era indício de despreparo, mas a todos respondia com educação. Dizia que a melhor entrevistadora da ZH era uma menina.

— A Marta Gleich é diferenciada. A Marta Gleich é uma intelectual — repetia, pronunciando "Gleich" com acento alemão.

No Gaúcha Entrevista, seu programa das 16h, Ruy era o entrevistador preferido de escritores, artistas e intelectuais da aldeia ou que passavam por Porto Alegre. Ele abria o microfone e deixava a pessoa falar, porque sabia que a cultura é diferente da política, em que temos de interromper para não virar discursão de palanque.

Pois foi esse Ruy que eu precisei "interpretar" numa campanha publicitária de Zero Hora, logo que assumi a coluna então chamada de Página 10 em Zero Hora, há 21 anos. Se a memória não me trai, éramos cinco: Ruy, Paulo Sant'Ana, Martha Medeiros, David Coimbra e eu. Em outdoors, aparecíamos em grupo. Nas portas dos carros da reportagem, eram fotos individuais.

O problema foi gravar para rádio e TV. Quem concebeu a campanha teve a ideia de um interpretar a coluna do outro. Coube a mim a missão impossível de fazer um comentário como se fosse o Professor, interpretando uma coluna dele. Eu, que entendo quase nada de futebol, precisava ler aquele texto com entonação, sem parecer que estava lendo.

Não tínhamos o recurso do teleprompter. Um rapazinho simpático segurava um cartaz com o texto para que eu lesse como se estivesse falando de improviso. A esse TP do tempo dos dinossauros chamavam "dália", não me perguntem por que razão, já quem em nada lembrava a flor tão conhecida.