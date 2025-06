Proposta amplia fatia do orçamento de emendas impositivas para vereadores de Porto Alegre

Vereador Gilvani, o Gringo propôs criação de novo tipo de emenda no Legislativo da Capital.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Começou a tramitar na Câmara de Porto Alegre um projeto que amplia em mais do que o dobro a fatia do orçamento destinada a emendas impositivas de vereadores. Essas indicações são de execução obrigatória da prefeitura e estão vigentes na Capital desde 2019. O projeto de emenda à Lei Orgânica foi protocolado pelo vereador Gilvani, o Gringo (Republicanos).

Atualmente, os vereadores têm a prerrogativa de definir o destino de 0,65% da receita corrente líquida, dividido em parcelas iguais entre os 35 parlamentares. A única exigência é de que metade esteja vinculada à saúde. No orçamento de 2025, esse montante representa R$ 58,7 milhões .

A proposta de Gringo mantém as emendas individuais e cria uma nova fatia para as bancadas de parlamentares, em volume ainda maior: 1% da receita corrente líquida a ser dividida entre os partidos. Na prática, isso elevaria a parcela das emendas para 1,65% do orçamento, o que representa R$ 149 milhões.