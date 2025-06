Presidente do Tribunal de Justiça diz que pagamento retroativo por excesso de trabalho não tem data para começar

Nenhum magistrado estadual receberá neste ano o pagamento retroativo a 2015 pelo “ excesso de acervo ”, que deu origem à licença compensatória. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, diz que “é de 99% a chance de nada ser pago durante o seu mandato”, que termina no final de janeiro.

Esse benefício foi incorporado ao contracheque dos magistrados em 2023, mas ficava sujeito ao teto salarial. À época, não se falava em pagamento retroativo, mas o Conselho Nacional de Justiça autorizou a viagem no tempo depois da transformação em licença compensatória, que pode ser usufruída em dias de folga ou mediante pagamento em dinheiro, como “verba indenizatória”. Sobre essas indenizações não incide imposto de renda e o valor não é considerado para efeito de cumprimento do teto salarial.

Delgado diz que ainda está estudando o pedido da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul pelo reconhecimento do direito à retroatividade: