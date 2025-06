Presidente do TCE alfineta Augusto Nardes sobre possível candidatura em 2026: "Nasci ontem, né?"

Conselheiro Marco Peixoto durante sessão solene dos 90 anos do TCE-RS. Jurgen Mayrhofer / Divulgação

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Marco Peixoto, alfinetou o ministro da corte de Contas da União (TCU) Augusto Nardes sobre uma eventual candidatura em 2026. A manifestação ocorreu durante a sessão solene para celebrar os 90 anos do TCE-RS, na tarde desta quarta-feira (25).

Peixoto fez referência a uma expressão usada por Nardes durante campanhas eleitorais, nos anos 1990, e brincou com a possibilidade de uma nova disputa no pleito do ano que vem:

— Quero saudar o ministro João Augusto Ribeiro Nardes. Ele falava nos discursos dele de campanha, "muita mangueira e pouco gado". Ele não está em campanha eleitoral, porque ele é ministro, mas ele já andou em 36 municípios aqui nos últimos dias. Ele está fazendo uma avaliação de todo o Rio Grande. Vai contar outra. Nasci ontem, né? — provocou Peixoto, aos risos.

Em maio, o ministro do TCU admitiu que recebeu convites para filiar-se ao PP e que ainda avaliava participar da disputa eleitoral de 2026. Para lançar candidatura e participar da eleição, terá de antecipar a aposentadoria.

Celebração dos 90 anos

Auditório Romildo Bolzan ficou lotado de autoridades e representantes dos três poderes. Jurgen Mayrhofer / Divulgação

A sessão solene que celebrou os 90 anos de atividades do TCE-RS lotou o auditório Romildo Bolzan, na sede do tribunal. Autoridades e representantes dos três poderes prestigiaram as nove décadas da corte.

Na sua breve manifestação, já no encerramento da solenidade, o presidente do TCE agradeceu a presença das autoridades e destacou a necessidade de unidade entre todas as esferas do poder público.

— O Rio Grande precisa estar sempre unido. A união faz a força, como um velho jargão que eu aprendi, e a unidade faz parte de todas as instituições do Estado, seja a Assembleia Legislativa, seja a Defensoria, seja o Ministério Público, seja o Tribunal de Justiça. Todos nós estamos dentro de um mesmo barco, principalmente quando se fala em enchentes, para tentar salvar esse Rio Grande disso que está acontecendo com essas intempéries — declarou Peixoto.

Além dos conselheiros do Tribunal de Contas, acompanharam a sessão os presidentes do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, e da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas. O governador Eduardo Leite também acompanhou a cerimônia, saudando a importância da transparência do gasto público, citando trecho de relatório feito por Graciliano Ramos, em 1929.

— Graciliano Ramos resume três coisas que ainda hoje são características da administração pública. A consciência da limitação dos recursos, os recursos são escassos, o esforço pessoal e a responsabilidade com a verdade, com a transparência. Servir ao povo é antes de tudo prestar contas com humildade, verdade e espírito público. O que é público não é que seja de ninguém, é de todos, e merece todo o cuidado — destacou o governador.

Na mesma sessão, a corte prestou honrarias a oito personalidades em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao sistema de fiscalização dos gastos públicos. Os homenageados receberam um troféu com imagem da escultura-símbolo do TCE, "O Gaúcho".

A agenda de celebração dos 90 anos do TCE-RS continua nesta quinta (26) e sexta-feira (27), com palestras sobre gestão de custos, quarteirização, educação e defesa civil.