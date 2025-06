Presidente da CPI da Pousada Garoa fará voto em separado pedindo a responsabilização de agentes públicos

Pedro Ruas (C) recebeu relatório final do vereador Marcos Felipi em sessão na segunda-feira (23).

Presidente da CPI que investigou o incêndio na Pousada Garoa , o vereador Pedro Ruas (PSOL) não ficou satisfeito com a conclusão do relatório apresentado nesta segunda-feira (23). Além de responsabilizar o proprietário por negligência, o parlamentar entende que a peça deveria também penalizar agentes públicos .

Contrapontos

O que diz a defesa de André Kologeski

"A defesa não reconhece a legitimidade dessa encenação circense travestida de CPI e exige a reabertura imediata do inquérito policial, para que a verdadeira cadeia de responsabilidades — inclusive do poder público — seja efetivamente apurada", afirma a nota.

O que diz a defesa de Cristiano Roratto

Em nota enviada a Zero Hora, o advogado Fabio Correa dos Santos diz que o relatório retrata "com precisão" os fatos ocorridos no incêndio da Pousada Garoa, e está de acordo com a linha de defesa de Roratto.