Prefeitura de Santa Maria anuncia R$ 194 milhões em financiamentos para pacote de obras

Plano foi apresentado pela secretária de Planejamento (C) e pelo prefeito nesta quarta.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Serão contratados R$ 90 milhões via Caixa Econômica Federal, R$ 54 milhões do BRDE e R$ 50 milhões do Badesul, configurando a maior operação financeira para investimentos dos últimos 25 anos na cidade.