Prefeitura de Porto Alegre fará investimento milionário na agricultura familiar para alimentação nas escolas

Secretários Cássio Trogildo e Leonardo Pascoal visitaram produção familiar no Lami, na última segunda-feira (16).

Na segunda-feira (16), o secretário da Educação, Leonardo Pascoal, visitou agricultores no Lami que vão fornecer os insumos para o almoço e lanches de crianças e adolescentes da rede municipal. Pascoal esteve acompanhado do titular da pasta de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural (Smgov), Cássio Trogildo. Com o aporte, serão adquiridas 57 toneladas de alimentos.