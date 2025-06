Por que nova renegociação da dívida do RS deve ser aprovada sem dificuldades na Assembleia

Líderes de bancadas tiveram reunião com governos federal e estadual na terça-feira (3) para discutir adesão ao Propag. Lauro Alves / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Ainda que queira aparar arestas em Brasília, o governador Eduardo Leite tem uma preocupação a menos para garantir a adesão ao Propag, o novo acordo de pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O Piratini não deve enfrentar resistências para aprovar a medida na Assembleia Legislativa, onde deputados de esquerda e direita admitem o voto a favor da negociação. O prazo para aderir ao programa vai até o final do ano.

O passivo do Rio Grande do Sul com o governo federal supera os R$ 100 bilhões, mas o pagamento das parcelas está suspenso até 2027 em razão da enchente de 2024. Nesse período, os recursos que iriam para Brasília estão sendo depositados no Funrigs, o fundo da reconstrução.

Na terça-feira (3), os líderes de bancada se reuniram com a subsecretária do Tesouro Nacional, Suzana Braga, e com a secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana, para discutir os termos que ainda afastam o governo gaúcho da adesão ao Propag.

O principal receio citado por Pricilla é o risco de judicialização em caso de o RS não contribuir com o Fundo de Equalização Fiscal Federativa (FEF) até 2027. O presidente Lula editou decreto resolvendo o impasse, mas Leite considera necessário derrubar vetos presidenciais no Congresso para ter a garantia firmada em lei.

Para o líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), a proposta é bem aceita pois as diferentes forças políticas vislumbram disputar a eleição para o Piratini no ano que vem e almejam assumir o Estado sob o novo acordo.

— Acho que a votação na Assembleia é o menor dos problemas, porque todo mundo vai querer pegar Estado com dívida menor, todos que vão participar direta ou indiretamente da eleição. Se quero ser governo, quero pegar Estado com condição melhor.

Líder da bancada do PT, o deputado Miguel Rossetto é só elogios ao Propag. O petista entende que não há justificativas para cogitar a judicialização temida pela Fazenda estadual, e diz que Leite tem de comemorar a proposta.

— Essa legislação tem que ser comemorada, o Propag é muito melhor e superior ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O governador deveria estar comemorando, mas o pré-candidato acha problemas — alfineta Rossetto, em referência à disposição de Leite de disputar a Presidência.

O líder do PT, inclusive, tem intenção de ser relator do projeto quando este for encaminhado à Assembleia.

Direita alinhada ao governo

Líder da bancada do PL, o deputado Rodrigo Lorenzoni avalia que a fundamentação do Estado em relação à insegurança jurídica é "muito sólida", e em contrapartida entende que os argumentos do governo federal são frágeis. Mesmo assim, o parlamentar vê o Propag como a melhor saída para a dívida do Estado, e aguarda por um acerto entre Piratini e União.

— O Propag é um processo mais vantajoso para o Estado, melhor que o RRF, isso é inequívoco. Estado deve endereçar todos os esforços para aderir a esse programa, mas precisamos ter segurança jurídica. Isso existia no artigo que foi vetado. O veto, inclusive, não parte do Tesouro Nacional, então foi uma decisão política. Ficou estranho — aponta Lorenzoni.

Leia Mais Mirando eleições de 2026, MDB prepara encontros regionais no interior do RS

O deputado Felipe Camozzato (Novo) — que não integra nem o grupo de oposição nem o governista — avalia que o desentendimento entre os Executivos estadual e federal é "superável" e também vai apoiar a adesão, que considera o melhor caminho para o Rio Grande do Sul. O parlamentar argumenta que o Piratini deveria tentar também fazer a maior amortização possível, por meio do repasse de ativos à União, como imóveis ou participação em estatais.

— Mas o Estado não tem muitos ativos para isso, a não ser que coloque alguns polêmicos como o Banrisul, por exemplo, que eu sou favorável — sugere, apesar de a cessão do banco do RS à União não estar nos planos do governo Leite.

Entraves

O principal ponto de inflexão para a adesão ao Propag diz respeito à contribuição com o FEF, criado para que os Estados depositem parte das economias que terão com a nova renegociação das dívidas com a União. Os recursos neste fundo são repartidos entre as unidades federativas para investimentos, principalmente na educação.

Enquanto a Secretaria do Tesouro Nacional está convicta de que, para entrar no modelo, não há necessidade de o governo estadual fazer depósitos no FEF até junho de 2027 (quando termina a dispensa do pagamento da dívida), a secretária Pricilla acredita que ainda há insegurança jurídica no formato de negócio que está na mesa neste momento.

— O Estado vai manifestar a vontade de aderir até o final deste ano e esse pedido vai ficar guardadinho. Em junho de 2027, aí é que vamos começar a pagar o FEF, que é de todos os Estados. Mas como é que o governo federal abre mão de um dinheiro que não é mais dele? Como é que num decreto ele dispensa alguém de pagar a FEF, que não é mais um dinheiro dele? Então, há um problema de legalidade nesse dispositivo — argumenta Pricilla.

Mesmo assim, a secretária acredita que falta pouco para que o Estado resolva estas diferenças e possa confirmar a adesão ao Propag. A contribuição ao FEF é tema de um dos 14 vetos de Lula à lei da renegociação. Segundo Priscilla Santana, se o Congresso derrubar este veto, "resolve 100% a questão do Rio Grande do Sul".