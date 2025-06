PL libera Rodrigo Lorenzoni para deixar o partido sem perder o mandato 

Ele é um duro crítico do governo Eduardo Leite, do qual o PP participa com secretarias e cargos de segundo e terceiro escalões. Uma ala do partido defende a indicação do vice de Gabriel Souza (MDB), candidato da situação, em 2026. Outra prefere apoiar Luciano Zucco (PL) e uma terceira quer a candidatura própria.

_ Nas conversas que tive com a direção do PP me foi assegurado que terei a autonomia preservada. Não faria sentido virar o fio só porque agora estarei em um dos partidos da base. Na votação, quando votei contra projetos do governo, tive a meu lado outros deputados do PP _ ressalta o deputado.