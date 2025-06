PL diz que Onyx tem "espaço garantido" no partido; ex-ministro deve migrar para o PP

Deputados do PP dão como certa filiação de Onyx no dia 16.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após a coluna noticiar a negociação entre Onyx Lorenzoni e o PP , o PL divulgou nota afirmando que o ex-ministro "terá espaço garantido para concorrer e se eleger" caso decida permanecer no partido. A manifestação é assinada pelo presidente estadual do PL, deputado federal Giovani Cherini .

A nota diz que Onyx é um "grande expoente" do PL no Estado e que a legenda o apoiou antes e depois das eleições de 2022, quando concorreu a governador. Na sequência, garante que ele "tem, e sempre terá, espaço cativo dentro do partido, o qual ajudou a construir".