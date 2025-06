Pedidos de impeachment de Eduardo Leite não passam de exploração política

Na falta de trabalho mais consistente para justificar seus mandatos, os dois — que devem concorrer na eleição de 2026 — protocolaram pedidos de impeachment do governador, imputando a ele crimes de responsabilidade por ações administrativas ou intenções que nem se concretizaram, caso do apoio à escola de samba Portela, que esta coluna criticou por considerar inoportuno, apenas.

O pedido de Jessé elenca três motivações para a abertura do processo. Por sua vez, Martim elencou 12 denúncias contra o governador, como gastos excessivos com publicidade, a crise no IPE Saúde e a lentidão na reconstrução — nenhuma com força para justificar a abertura de um processo.

O caso lembra a tentativa dos adversários do ex-prefeito Nelson Marchezan (PSDB), que tentaram a todo custo derrubá-lo com pedidos de impeachment e com uma CPI que foi do nada a lugar nenhum. Conseguiram tirar Marchezan do segundo turno na eleição de 2020 e, atingido o objetivo, esqueceram das denúncias.