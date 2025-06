PDT gaúcho apela para que Ciro Gomes não deixe o partido

Diretório pedetista no RS se apega ao legado do partido, de Leonel Brizola a Getúlio Vargas, para convencer Ciro a permanecer. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com amplo apoio, o diretório estadual do PDT lançou uma carta aberta apelando pela permanência de Ciro Gomes no partido. A nota foi escrita pelo secretário estadual de núcleos de base da sigla no RS, Pedro Ribeiro, e está assinada por todos os deputados gaúchos e pelo presidente estadual, Romildo Bolzan Jr.

Ex-ministro de Itamar Franco e Lula e candidato à Presidência da República pelo PDT nas duas últimas eleições, Ciro negocia seu retorno ao PSDB após quase 30 anos desde que deixou a sigla, em 1997. Sua intenção é disputar novamente o governo estadual do Ceará, que já comandou entre 1991 e 1994.

Na extensa carta do diretório gaúcho, Ribeiro diz que o Brasil e o mundo enfrentam "um dos momentos mais graves da história recente", citando os conflitos internacionais, a emergência climática e a revolução tecnológica como exemplos. Além disso, critica os governos de Lula e Jair Bolsonaro e a ascensão da extrema-direita nas redes sociais.

"Reconhecemos que temos desafios internos. Nossa crise não é de identidade, mas de formação, organização, transparência e de comunicação. Acreditamos que a solução não está fora do PDT. Está na reconstrução interna, na rearticulação com as bases, na abertura para o debate, na construção coletiva de uma nova forma de fazer política dentro do partido", diz trecho da carta.

Por fim, Pedro Ribeiro diz que o papel de Ciro é fundamental no processo de estruturação do partido e apela para que permaneça no PDT:

"Que siga conosco na construção desse partido que o Brasil precisa. Que possamos juntos corrigir a rota, aperfeiçoar estratégias e colocar em prática, de maneira organizada e unitária, o Projeto Nacional de Desenvolvimento pelo qual tantas gerações de trabalhistas lutaram".

Leia a carta aberta na íntegra

CARTA ABERTA AO COMPANHEIRO CIRO GOMES

A Secretaria de Núcleos de Base do Partido Democrático Trabalhista do Rio Grande do Sul (PDT-RS), falando em nome de todos os militantes, filiados e lideranças de base dispostos a assinar este documento, vem, por meio dele, manifestar sua preocupação e, ao mesmo tempo, fazer um apelo sincero e fraterno pela sua permanência no PDT, frente aos rumores de sua suposta migração para outro partido, visando uma eventual candidatura para o Governo do Estado do Ceará.

Estamos vivendo um dos momentos mais graves da história recente do Brasil e do mundo. Uma crise global, econômica, política e ambiental se intensifica a cada dia. O embate geopolítico entre potências como Estados Unidos e China, os conflitos no Oriente Médio entre Israel e Irã, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, somam-se à emergência climática e à revolução tecnológica que já está transformando o mundo do trabalho com o avanço da inteligência artificial.

Internamente, o Brasil enfrenta uma combinação perigosa de desindustrialização acelerada, endividamento das famílias, concentração de renda nas mãos do sistema financeiro e uma polarização política que impede o debate de ideias profundas e estratégicas. Os últimos governos que se apresentaram, tanto o de Lula quanto o de Bolsonaro, seguem sem oferecer soluções reais para a crise estrutural do país. Pelo contrário: suas escolhas aprofundaram ainda mais esses problemas. Além disso, vivemos uma grave crise de governabilidade, com um Congresso Nacional fisiológico, cuja atuação se baseia no tradicional "toma lá, dá cá", posicionando-se a favor ou contra o governo de a cordo com interesses imediatos e sem qualquer compromisso com as agendas populares.

Essa paralisia institucional e a falta de compromisso com os reais interesses do povo têm aprofundado o sentimento de desesperança na população, agravado ainda mais pela queda de popularidade do atual governo federal e pela incapacidade da esquerda de apresentar respostas claras, firmes e convincentes aos desafios colocados. Enquanto isso, a extrema-direita, com forte presença e articulação nas redes sociais, vem ocupando esse espaço de indignação, fortalecendo-se politicamente e moldando a opinião pública com discursos simplistas e, muitas vezes, descolados da realidade, mas que encontram eco em uma população cada vez mais desinformada e desiludida.

Neste cenário, o PDT, com a sua história, com o legado de Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, e com a liderança que o companheiro Ciro Gomes tem exercido nos últimos anos, é o único partido que propõe historicamente um Projeto Nacional de Desenvolvimento capaz de oferecer um caminho de esperança, justiça social e soberania para o Brasil.

Reconhecemos que temos desafios internos. Nossa crise não é de identidade, mas de formação, organização, transparência e de comunicação. Temos as melhores propostas, grandes quadros técnicos e políticos, mas falhamos na tarefa de comunicar essas ideias ao povo brasileiro. Falta-nos um reencontro efetivo com as bases populares.

Acreditamos que a solução não está fora do PDT. Está na reconstrução interna, na rearticulação com as bases, na abertura para o debate, na construção coletiva de uma nova forma de fazer política dentro do partido. O que nos dará força é a contínua coragem de enfrentar as dificuldades e reorganizar o partido a partir de dentro, com a participação ativa da militância.

Ciro, o seu papel é fundamental neste processo de estruturação e transmissão. Não apenas como uma liderança nacional, mas como alguém que pode, com sua história, sua experiência e sua capacidade de formulação, cativar, inspirar e ajudar a liderar esse novo ciclo que o PDT precisa iniciar. Um projeto coletivo, partidário, com raízes firmes na base social trabalhista, e com o olhar no futuro.

Pedimos, com respeito, estima e espírito de luta, que permaneça no PDT. Que siga conosco na construção desse partido que o Brasil precisa. Que possamos juntos corrigir a rota, aperfeiçoar estratégias e colocar em prática, de maneira organizada e unitária, o Projeto Nacional de Desenvolvimento pelo qual tantas gerações de trabalhistas lutaram.

