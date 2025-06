PDT de Porto Alegre começa a discutir sucessão e vereador é favorito para assumir o comando

Márcio Bins Ely é favorito para assumir partido, mas enfrenta resistência pela proximidade com prefeito Melo.

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O PDT de Porto Alegre terá uma reunião na próxima segunda-feira (16) para tratar da sucessão na presidência metropolitana do partido. A ideia dos pedetistas é construir união interna para eleger um diretório, no lugar da comissão provisória que atualmente comanda a legenda. A reunião será às 18h30min, na sede da sigla na Capital.

O favorito para assumir a direção do PDT é o vereador Márcio Bins Ely . Nos bastidores, o grupo ligado ao parlamentar está buscando criar uma chapa de consenso com os pedetistas ligados a Juliana Brizola .

Apesar de independente na Câmara Municipal, Bins Ely é próximo ao prefeito Sebastião Melo (MDB) e indicou cargos no governo municipal. Por isso o parlamentar enfrenta resistência dos trabalhistas mais à esquerda. Eles temem que o vereador, caso assuma o comando do partido, ingresse oficialmente na base de Melo, ao lado do PL e de alas bolsonaristas. O parlamentar, entretanto, afasta esta possibilidade.