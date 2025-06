Expectativa do partido é de que Onyx concorra a deputado federal. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em relação turbulenta com integrantes do PL estadual, o ex-ministro Onyx Lorenzoni negocia filiação ao PP para disputar as eleições de 2026. Questionado pela coluna, ele disse que não há decisão definitiva.

— Estou refletindo — afirmou.

O ex-ministro foi convidado há alguns meses pelo presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e pela senadora Tereza Cristina (MS). Membros do PP estadual também participam das conversas.

A negociação está avançada, mas Onyx não deve tomar decisão antes de conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em caso de saída, o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, filho de Onyx, deverá acompanhar o movimento.

A perspectiva do PP gaúcho é de que ele seja candidato a deputado federal. No dia 16 de junho, Onyx deverá ser recebido na sede do PP, em Porto Alegre, para uma conversa com integrantes da legenda.

A filiação do ex-ministro, entretanto, não é consenso no partido. A informação gerou reação contrária em parte da base, que reclama de uma construção "de cima para baixo", a partir de Brasília, e do perfil polêmico de Onyx.

Para afastar essa impressão, o ex-ministro já manteve conversas com deputados estaduais e federais do PP.