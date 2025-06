Onyx Lorenzoni assina ficha no PP na segunda-feira

Onyx cumpriu sete mandatos de deputado antes de ser ministro do governo Bolsonaro.

O ex-ministro Onyx Lorenzoni vai se filiar ao PP na próxima segunda-feira (16), no diretório estadual do partido, em Porto Alegre. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (11), após uma série de reuniões em Brasília.

A negociação entre Onyx e o PP foi noticiada na terça-feira (10) pela coluna . Nesta quarta, ele se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro para discutir a saída do PL, partido pelo qual concorreu a governador em 2022.

Atual líder do PL na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni acompanhará o pai no novo partido.

Um dos fatores que pesaram para a saída foi a relação turbulenta com alguns integrantes do PL.

Mais cedo, o presidente estadual do partido, Giovani Cherini, divulgou nota afirmando que Onyx teria " espaço garantido para concorrer e se eleger" caso decidisse permanecer na legenda. Cherini também negou a existência de "ruídos internos" com o ex-ministro.

Com dois mandatos de deputado estadual e cinco de deputado federal, Onyx foi ministro de quatro pastas no governo Bolsonaro. Concorreu a governador em 2022, mas foi derrotado por Eduardo Leite no segundo turno.