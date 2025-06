Menos de 40% das prefeituras do RS têm plano de contingência atualizado e só metade mapeia áreas de risco

Menos de 40% dos municípios do Rio Grande do Sul têm plano de contingência atualizado para eventos climáticos adversos, cerca de um terço não tem estrutura mínima para ação imediata e apenas metade mapeia as áreas de risco em seu território. Esses dados fazem parte de um extenso relatório produzido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) a partir de questionário sobre a estrutura das Defesas Civis respondido pelas prefeituras.