Banner com cifrão gera críticas de vereadores da base de Melo na primeira sessão da CPI do Dmae

Banner apresentado pela vereadora Natasha Ferreira causou polêmica com vereadores do governo.

Na sessão inaugural da CPI do Dmae, na Câmara Municipal de Porto Alegre, o principal embate não foi relacionado com o departamento de saneamento da Capital. Parlamentares da base do governo de Sebastião Melo criticaram o logotipo criado pela presidente da comissão, vereadora Natasha Ferreira (PT), exposto em um banner e no telão do plenário.