Leite instala gabinetes de crise da Defesa Civil em Caxias do Sul, Santa Cruz e Lajeado

Leite reuniu diversas secretarias, entre elas Casa Civil e Defesa Civil, no Piratini para preparar governo. Mauricio Tonetto / Divulgação

Diante da previsão de chuvas intensas neste fim de semana, o governador Eduardo Leite reuniu as principais secretarias envolvidas para definir medidas preventivas e preparar o governo para o possível agravamento da enchente que já deixou milhares de desabrigados no Estado. Desde o início da noite, Leite comanda uma reunião virtual com prefeitos gaúchos também para tratar de ações de prevenção e resposta aos efeitos da chuva.

Na reunião do governo, pela manhã, foi definida a instalação de três gabinetes avançados de crise da Defesa Civil, que funcionarão em Santa Cruz do Sul, Lajeado e Caxias do Sul. Esses centros servirão como pontos de apoio e articulação regional para o acompanhamento em tempo real da situação nas áreas com maior probabilidade de impacto.

Participaram presencialmente e de forma virtual integrantes da equipe de governo e das áreas de segurança, infraestrutura, comunicação, saúde, educação, meio ambiente, assistência social e defesa civil.

O encontro teve como objetivo revisar os protocolos de atuação, reforçar a comunicação com os municípios e planejar medidas preventivas para minimizar os impactos da instabilidade meteorológica prevista. Segundo a Defesa Civil estadual, há risco de chuvas intensas e volumosas, com possibilidade de alagamentos, enxurradas e deslizamentos em algumas regiões do Estado, como Serra, Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo.

O alinhamento inclui a emissão de avisos e alertas à população nas próximas horas, com base nas atualizações dos sistemas de monitoramento meteorológico. A mobilização também prevê uma reunião virtual do governador com prefeitos e coordenadores regionais da Defesa Civil no final do sábado, para reforçar a integração com os municípios e garantir a execução dos planos de contingência locais.

As equipes do governo do Estado estão em prontidão para o atendimento de ocorrências, com foco especial na proteção de vidas e na redução de danos.

Melo deixa equipes de prontidão

Melo também reuniu secretarias para tratar da previsão climática. Cesar Lopes / Divulgação

Com previsão da meteorologia de que Porto Alegre registrará cerca de 100 milímetros de chuva ao longo deste sábado (28) e do domingo (29), o prefeito Sebastião Melo colocou as equipes de prontidão para que ninguém seja surpreendido no fim de semana. Melo praticamente transferiu seu gabinete para o Centro Integrado de Coordenação de Serviços de Porto Alegre (Ceic), de onde monitora a subida da água.

Nesta sexta, o prefeito também reuniu as secretarias envolvidas na prevenção e atendimento dos afetados pela enchente para reforçar o atendimento à população.

Mais do que nunca, a população deve ficar atenta aos alertas da Defesa Civil, já que esta nova chuva encontrará o Guaíba cheio. Também deve chover nos afluentes, o que aumenta a preocupação com a próxima semana, especialmente na região das ilhas. O prefeito lembra que todas as atualizações serão comunicadas “com agilidade e transparência pelos canais da prefeitura para reduzir os riscos à população”.

Prevenção também em Canoas

Criticado por ações e omissões, desta vez o prefeito de Canoas, Airton Souza, acertou. Em vez de remediar quando a cidade estiver alagada, contratou bombas flutuantes para garantir o escoamento, caso se confirme a chuvarada prevista para o fim de semana.