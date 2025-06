Leite diz que governo dará apoio à Portela, mas sem fazer “aportes substanciais de recursos”

Leite voltou a dizer que Estado não pagará pelo desfile. Camila Hermes / Agencia RBS

Ao ser questionado sobre a polêmica do possível apoio financeiro do governo gaúcho à escola de samba Portela, no Carnaval de 2026, o governador Eduardo Leite disse nesta quinta-feira (19) à rádio CDN de Santa Maria que não haverá “aporte substancial de recursos”. Leite não especificou o conceito de substancial, mas garantiu que “o Estado nunca ajustou com a Portela pagar o desfile”.

— O que nós nos dispusemos foi, de alguma forma, apoiar. O que, eventualmente, seja alguma despesa do Estado. Como a gente faz em relação a diversos outros eventos e ações — argumentou o governador.

Perguntado sobre de quanto seria essa contribuição, Leite respondeu:

— Não tem isso acertado. De alguma forma vamos apoiar, acolhendo aqui as pessoas que estão fazendo as pesquisas do Carnaval, dos carnavalescos, que vêm para analisar a cultura negra no Rio Grande do Sul. A gente dá esse suporte. Não está nem decidido se haverá aporte direto de recursos do Estado. O Estado de alguma forma coloca servidores à disposição, o que pode ser entendido inclusive como recursos que estão sendo aplicados. O Estado está ajudando, mas de maneira nenhuma vai pagar o desfile. Eu já vi gente falando que ia gastar R$ 20 milhões, mas nem perto, muito distante disso.

No dia 13 de junho, o Diário Oficial do Estado publicou uma decisão do governador declarando nove pessoas como “hóspedes oficiais do Estado”, nove pessoas convidadas a “a atuarem no evento de imersão e pesquisa sobre os aspectos identitários da negritude do Rio Grande do Sul, no período de 17 a 20 de junho de 2025”, nos municípios de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Isso significa que o Estado se responsabiliza pela hospedagem, alimentação e transporte dos convidados.

Na entrevista à rádio de Santa Maria, Leite reclamou das críticas da oposição e disse que está havendo “uma grande confusão e um uso político muito claro”. Lembrou que não foi ele quem procurou a Portela, mas a escola que procurou o Estado para fazer a homenagem ao povo negro, que ele considera "bastante relevante e meritória”.