Leite coordena pessoalmente ações de prevenção ao temporal no RS

Leite esteve em Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul (foto) e Lajeado. Mauricio Tonetto / Secom/Governo do RS/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Acusado por oposicionistas de deixar o Rio Grande do Sul em segundo plano diante do projeto de concorrer a presidente, o governador Eduardo Leite não deu munição aos adversários no final de semana.

Diante de previsões de um grande volume de chuva e elevação no nível dos rios, Leite vestiu a jaqueta da Defesa Civil, colocou o pé na estrada e coordenou, in loco, as ações de prevenção.

No sábado (28), o governador viajou a Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado. Em cada uma das cidades, foi montado um gabinete de crise regional, deixando estruturas preparadas para resgates e operações urgentes. Outros dois foram criados em Torres e em São Sebastião do Caí, se somando ao que já estava a postos em Porto Alegre.

À noite, na Capital, Leite conduziu reunião para atualizar a situação hidrometeorológica do Rio Grande do Sul. Na manhã de domingo (29), esteve novamente na Defesa Civil para um rescaldo parcial da chuva. A conclusão foi de que a ação rápida e organizada do Estado e das prefeituras agilizou a retirada de pessoas de áreas de risco.

Para fazer frente ao evento climático, o Estado mobilizou mais de 1,1 mil servidores.

Concurso em pé

O ministro Gilmar Mendes, do STF, deu sinal verde para o concurso de capitão da Brigada Militar.

Gilmar acolheu argumentos da Procuradoria-Geral do Estado e rejeitou ação movida por uma associação de militares estaduais para barrar o certame.

Divergência em casa

O deputado federal Luiz Carlos Busato (União Brasil) deu discurso público contra o projeto que aumenta o ISS em Canoas. A proposta do prefeito Airton Souza (PL) prevê aumentos que variam entre 0,5 e 2 pontos percentuais, com vigência a partir de 2026. O vice de Airton é Rodrigo Busato, filho do deputado.

O prefeito tem maioria na Câmara, mas o tema é espinhoso e a aprovação, incerta.

Ausência sentida

Chamou atenção a ausência da assinatura de Juliana Brizola na carta em que o PDT gaúcho pede a permanência de Ciro Gomes no partido, publicada semana passada.

Juliana foi procurada pelos organizadores da carta, mas não respondeu. Por meio da assessoria, informou que tem carinho por Ciro e também não gostaria que ele saísse.