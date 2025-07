Vereador de Porto Alegre é intimado a remover vídeos do Instagram após processo por danos morais

"Pelo o que eu tô vendo, olha, esse discurso não emplaca nem dentro da própria militância que, vamo lá né, Grazi, não resiste ao esquilinho opressor ", diz Ramiro no vídeo, em referência ao mascote do supermercado.

Em outros dois vídeos, Ramiro debocha da ação judicial movida pela colega parlamentar, reexibe a imagem de Grazi no supermercado e cita que está sendo cobrada uma indenização de R$ 20 mil no processo.

A juíza Angela Roberta Paps Dumerque argumentou no seu despacho que, na balança, os vídeos eram mais prejudiciais para Grazi Oliveira se ficassem no ar do que seria para Ramiro Rosário se ele apagasse, "no que tange ao seu direito de se expressar".