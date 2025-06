Impacto das emergências climáticas será tema de congresso nacional do GHC em agosto

Barichello (C) e Bier (dir.) tiveram encontro nesta quarta-feira (18) que selou a parceria. Evelise Machado / Divulgação

O foco é a saúde, mas o 1º Congresso Nacional do Grupo Hospitalar Conceição, de 28 a 30 de agosto, em Porto Alegre, vai tratar do impacto das mudanças climáticas em diferentes áreas, com palestrantes do Brasil e do Exterior. Como parceira estratégica, a Fiergs cederá o seu teatro para a realização do congresso. A parceria foi formalizada nesta quarta-feira (18), entre os presidentes do GHC, Gilberto Barichello, e da Fiergs, Claudio Bier.

Está confirmada a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, mas Barichello pretende trazer também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já que uma tragédia como a que afetou o Rio Grande do Sul no ano passado tem consequências brutais também para a economia do país. O prefeito de Recife, João Campos (PSB), está entre os convidados, para falar da transformação digital na saúde.

Para o congresso serão convidados todos os secretários estaduais de Saúde do Brasil e profissionais de diferentes áreas para uma avaliação ampla dos efeitos das mudança climáticas.

— Escolhemos as emergências climáticas como tema, com o viés da saúde, porque nós enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul a maior tragédia que se tem notícia no Brasil, com impacto elevadíssimo na área da saúde — justifica Barichello.

O presidente do GHC diz que a ideia é trazer painelistas estrangeiros que já enfrentaram tragédias climáticas em países como Espanha e Itália, com abordagem focada na recuperação das estruturas e na resiliência.

Por que um grupo hospitalar que só atende pacientes do SUS organiza um congresso dessa natureza? Barichello diz que é porque a tragédia climática de 2024 impactou fortemente os hospitais do grupo, que teve de se organizar de forma diferente e e emprestou mais de 300 profissionais para ajudarem os municípios.