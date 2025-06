Haddad cumpre agenda em Porto Alegre no fim do mês

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , estará em Porto Alegre no dia 30 de junho para participar de mais um debate do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa . Na Capital, Haddad falará sobre o Novo Brasil, plano de transformação ecológica proposto pela pasta federal.

A transição energética e a reindustrialização verde estão entre as prioridades definidas pela Fazenda desde o início do atual governo. O Novo Brasil foi lançado no final de 2023, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 (COP28), em Dubai.