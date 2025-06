Governo Leite nomeia dois novos secretários adjuntos 

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Nomes substituirão posições no governo Leite. Camila Hermes / Agencia RBS

Foram publicadas no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (5) as nomeações de dois novos secretários adjuntos. Ambos foram indicados por partidos que compõem a base aliada do governador Eduardo Leite (PSD).

Na secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Thiago de Leon (PDT) assumirá a vaga deixada por Sérgio Guimarães.

Suplente de deputado, Thiago foi vereador em Gravataí e é uma das apostas do PDT para concorrer à Assembleia em 2026. Guimarães é ligado ao deputado Tiago Cadó, que ocupou a função no início do governo.

Em Logística e Transportes, o novo adjunto é Clovis Magalhães (MDB), que atuava no gabinete do vice-governador Gabriel Souza.

Em nota, a pasta informou que Magalhães foi escolhido "em razão de sua formação técnica nas áreas de transporte, circulação urbana e planejamento estratégico, além de sua ampla experiência em gestão pública".

Magalhães já foi diretor da Metroplan, secretário municipal de Gestão de Porto Alegre e conselheiro de administração da Carris e da Trensurb.

O cargo estava vago desde agosto de 2024, quando faleceu o então adjunto Luiz Gustavo de Souza.

Previsão otimista

Presidente da Câmara de Porto Alegre, Comandante Nádia (PL) quer inaugurar até o fim do ano a recuperação do térreo, alagado na enchente. Até agora, 25% do serviço foi feito. O custo da obra e mobiliário é estimado em R$ 5 milhões.

Incentivo

O vereador de Porto Alegre Coronel Ustra (PL) se reuniu nesta quinta-feira (5) com Jair Bolsonaro em Brasília e foi incentivado pelo ex-presidente a concorrer a deputado federal em 2026.

No mesmo palco