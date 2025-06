Governo do RS vai aportar recursos em desfile de escola de samba do Rio de Janeiro

Desfile da Portela na Marquês de Sapucaí, em 2014. Alexandre Vidal / Rio Carnaval/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governo do Rio Grande do Sul aportará recursos para o desfile da escola de samba Portela, do Rio de Janeiro, no Carnaval de 2026. O acordo de parceria institucional será assinado nos próximos dias. De acordo com o Palácio Piratini, o valor ainda está sendo discutido.

O vínculo com a escola de samba será formalizado por meio da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), com apoio da Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade (Seidape).

Além do aporte, o governo também atuará como articulador entre a Portela e o Estado, tanto no contato com líderes negros e promoção da identidade afro-gaúcha quanto no contato com empresas locais para captação de patrocínios via Lei Rouanet.

Questionado pela coluna, o governo informou que a busca do apoio partiu da escola de samba e ressaltou que "a cultura afro-gaúcha ganhará protagonismo na avenida". Ainda mencionou que a escolha do tema coincide com a recente divulgação de dados do censo de 2022, que mostra o RS como o Estado com a maior proporção de praticantes de religiões de matriz africana no Brasil — o número de adeptos mais do que dobrou em 10 anos.

"Ao ser convidado pela escola de samba, o governo entendeu que estar presente na maior festa do planeta seria uma oportunidade de o Rio Grande do Sul exaltar a contribuição afro-gaúcha na formação da identidade cultural brasileira, lançando luz sobre personagens, histórias e tradições ainda pouco reconhecidas no imaginário nacional. Por meio da arte e da potência simbólica do Carnaval carioca, a escola de samba propõe uma reflexão sobre ancestralidade, protagonismo negro e diversidade. O desfile será uma celebração das raízes africanas presentes no Rio Grande do Sul, mostrando ao Brasil, e ao mundo, a riqueza cultural de um povo que ajudou a moldar a história nacional", informou o Piratini.

Negritude gaúcha no enredo

A Portela anunciou nesta sexta-feira (13) o tema do enredo para o Carnaval de 2026, que será: "O mistério do Príncipe Bará: a oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande".

O fio condutor será o Príncipe Custódio — líder de origem africana que chegou a Porto Alegre no início do século 20 e se tornou uma figura de grande influência religiosa e política. Respeitado por sua sabedoria e capacidade de articulação, teve papel fundamental na consolidação das religiões de matriz africana no Estado.