Governo do RS negocia em Brasília ampliação do prazo para pagar precatórios

Alteração depende de aprovação de emenda em PEC que está sendo discutida no Congresso. Leonardo Sá / Agência Senado/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Diante da pressão da dívida com precatórios, o governo do Rio Grande do Sul articula, em Brasília, com outros Estados, mudanças na regra de pagamento desse passivo. Pela norma atual, o RS precisaria quitar todo o estoque, que ultrapassa os R$ 17 bilhões, até o final de 2029.

A ideia é pegar carona na PEC 66, que concede alívio nas dívidas dos municípios, para beneficiar os Estados. A secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana, já se reuniu com o relator da proposta na Câmara, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), para pleitear a aceitação de emenda que beneficie os Estados.

A secretária explica que, para cumprir o regime de pagamento nas condições atuais, seria preciso ampliar substancialmente os aportes do Tesouro no pagamento de precatórios:

— Os anos de 2027, 2028 e 2029 vão exigir retirada de quase R$ 4 bilhões por ano dos cofres do Estado. Isso é quase 6% da nossa receita corrente líquida. Será um peso muito grande para as finanças do Estado, por isso precisamos de uma solução mais estruturante — aponta.

Servidora federal de carreira e ex-subsecretária do Tesouro Nacional, Pricilla tem trânsito em Brasília em negociações de interesse dos Estados. Antes de Baleia, ela também esteve com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e recebeu sinal verde para articular a alteração, mesmo que o texto já tenha sido aprovado pelos senadores.

Na proposta do governo do RS, o prazo de pagamento seria postergado de 2029 para 2034. Em contrapartida, os Estados se comprometeriam a aportar pelo menos 5% da receita corrente líquida para abater os precatórios.

A formulação, entretanto, não é consenso entre todos os Estados, visto que alguns consideram muito alto o percentual de arrecadação comprometido.

— Se vencer a proposta de 1% da receita, que é defendida por alguns governos estaduais, o esforço fiscal será muito menor. Com 5%, será um esforço muito duro para o Estado, vai exigir um compromisso fiscal muito grande, mas haverá garantia de que os precatoristas serão adimplidos — ressalta Pricilla.

A regra atual, datada de 2009, prevê o aporte mínimo de 1,5% da receita corrente líquida para fazer frente ao passivo. No RS, entretanto, o aporte já é maior do que isso, em razão do tamanho do estoque.

Baleia Rossi planeja apresentar nos próximos dias o relatório sobre a PEC. Caso a emenda dos Estados seja acolhida, o texto precisará voltar ao Senado após a aprovação da Câmara para que a medida tenha validade.