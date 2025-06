Governo do RS indica Kalil Sehbe para integrar direção do Banrisul

Vitor Rosa / Secom/Governo do RS/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Diretor do Badesul há 10 anos, o ex-deputado estadual Kalil Sehbe Neto foi indicado pelo governo do Estado para integrar a diretoria do Banrisul. A indicação já foi submetida na semana passada pelo governador Eduardo Leite à Assembleia Legislativa.