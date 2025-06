Governo do RS faz nesta quarta primeiros anúncios para comemorações dos 400 anos das Missões

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governo do Rio Grande do Sul prepara para esta quarta-feira (18) os primeiros anúncios para a comemoração dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, que ocorrem em 2026. O Piratini assinará os primeiros convênios com 12 municípios para investir R$ 36,6 milhões na qualificação turística e cultural da região. Também serão aportados cerca de R$ 10 milhões para reformar o Aeroporto Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo.