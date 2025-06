Governo do RS diz que entregará obras para proteção contra cheias até 2031, mas promete acelerar

Gabriel Souza e Rui Costa comandaram reunião do Conselho de Monitoramento das Ações e Obras para Reconstrução do RS. Wagner Lopes / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governo do Estado planeja entregar as obras do sistema de proteção contra cheias até 2031. A previsão foi apresentada nesta terça-feira (10), em reunião do Conselho de Monitoramento das Ações e Obras para Reconstrução do RS, com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Segundo o cronograma apresentado, ao qual a coluna teve acesso, a primeira obra a ficar pronta seria dos diques de Eldorado do Sul, com conclusão prevista para dezembro de 2030. Esta também é a intervenção mais avançada: atualmente, está na fase de contratação de empresa que atualizará o anteprojeto.

As outras estruturas apresentadas no cronograma — diques no Arroio Feijó, em Porto Alegre, e nas bacias dos rios Gravataí e Sinos — estão previstas para o segundo semestre de 2031. Destas, a primeira terá edital para atualizar o anteprojeto publicado neste mês. As obras nas bacias ainda dependem de licenças ambientais.

Vencida a etapa de atualização dos anteprojetos, será publicado novo edital para contratação de empresa que fará o projeto final das obras e as executará. Na estimativa do governo do RS, as obras começarão entre dezembro de 2027 e setembro de 2028.

Diante do prazo que ultrapassa os seis anos, o governo federal cobra o Estado para agilizar os trâmites burocráticos com o objetivo de reduzir o andamento da obra. A União pressiona para que o Piratini use os R$ 6,5 bilhões que destinou para o RS em dezembro de 2024, justamente para aprimorar os sistemas de proteção contra cheias.

Cronograma preliminar do governo do Estado prevê entrega das obras entre dezembro de 2030 e setembro de 2031. Reprodução / Reprodução

Os projetos, quando existem, estão muito desatualizados. Está passando muito tempo ainda sem contratação desse projeto. Nós ainda nem finalizamos a primeira contratação. Está em processo de finalização da primeira contratação da atualização do projeto, nem a da obra RUI COSTA Ministro-chefe da Casa Civil

Prazos mínimos

A secretária adjunta da Reconstrução, Angela de Oliveira, participou da apresentação do cronograma durante a reunião do conselho, ao lado do vice-governador Gabriel Souza.

Angela explica que os prazos são "preliminares" e "conservadores". Isso porque o governo usou, no cálculo dos períodos para cada trâmite, o tempo máximo permitido em lei para cada etapa.

— A partir da discussão, vamos ter que reajustar esse cronograma. Acordamos na reunião do conselho em sempre considerar os prazos mínimos. Isso significa que os tempos entre publicação de edital e contratação vão reduzir. Vamos atuar em duas frentes, olhando para ganhos de eficiência dentro da máquina pública, e faremos uma interlocução com a Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) pois ainda há projetos em análise do impacto ambiental — explica a adjunta.

A previsão é de que um novo cronograma, já atualizado com os prazos mínimos, seja apresentado publicamente em até 30 dias. Ainda assim, o governo estadual afirma que o prazo de seis anos está adequado.

— Em todos os casos que analisamos, no Japão, Países Baixos, em Nova Orleans, o que a gente observa é que o tempo médio para recomposição do sistema de proteção contra cheias varia de 10 a 15 anos.

Satisfeitos não estamos, desejo é sempre de dar uma resposta mais ágil, mas o que a gente percebe é que estamos dentro daquilo que faz sentido quando comparado com outros casos. Estes sistemas de proteção não podem falhar. ANGELA DE OLIVEIRA Secretária Adjunta da Reconstrução

Eduardo Leite não foi à reunião. Quem compareceu foi o vice, Gabriel Souza, que diz ter saído animado do encontro e considerado produtivo. Embora não tenha participado da coletiva ao final do encontro, Souza afirmou à coluna que o Estado vai se dedicar a antecipar as etapas.