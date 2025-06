Governadores do Sul criticam medidas econômicas do governo Lula

Mauricio Tonetto / Secom/Governo do RS/Divulgação

Governadores dividiram palco na primeira edição do Construa Sul.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

As novas medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação foram criticadas por governadores da região sul do Brasil nesta quinta-feira (12). Eduardo Leite (RS), Jorginho Mello (SC) e Ratinho Júnior (PR) dividiram palco no Construa Sul, evento voltado à construção civil em Curitiba.