Governador e prefeito de São Paulo oferecem ajuda a cidades do Rio Grande do Sul

Em São Paulo para participar da Marcha com Jesus, o deputado federal Luciano Zucco aproveitou para conversar com o governador do Estado, Tarcísio Freitas, e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, sobre a emergência climática que o Rio Grande do Sul enfrenta . Os dois se propuseram a ajudar por meio da Defesa Civil , se municípios gaúchos tiverem problemas agravados.

Tarcísio colocou à disposição do Rio Grande do Sul as bombas da Sabesp que em 2024 ajudaram no escoamento da água acumulada em Porto Alegre e cidades da Região Metropolitana, além de oferecer a ajuda de bombeiros e outros profissionais especializados no controle de inundações e resgate. Do gabinete de Tarcísio, Zucco ligou para o prefeito Sebastião Melo e repassou a oferta.