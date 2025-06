Fiergs leva comitiva a Brasília para pregar unidade na bancada gaúcha

Presidente da Fiergs, Claudio Bier, lidera grupo de empresários que irão à capital federal. Dudu Leal / Fiergs/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Uma comitiva liderada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) se reúne com os deputados federais e senadores gaúchos na terça-feira (10), em Brasília. A entidade vai oferecer um jantar aos parlamentares em um restaurante da capital federal.

O objetivo é apresentar as prioridades legislativas do setor industrial e, principalmente, pregar a atuação conjunta dos gaúchos em pautas de interesse do Estado. O presidente da Fiergs, Claudio Bier, observa que a agenda comum deve se sobrepor às diferenças ideológicas e ao posicionamento a respeito do governo.

— Em outras regiões, eles se unem para defender suas bandeiras, e aqui no Sul isso não acontece. Continuamos com essa grenalização e o Estado é que perde — justifica Bier.

O principal pleito que a Fiergs levará aos deputados e senadores gaúchos será trabalhar pela criação de um fundo constitucional com recursos para os três estados do Sul, a exemplo do que ocorre para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Neste ano, somente o fundo do Nordeste terá R$ 47,29 bilhões para investimentos.

A ideia é concentrar esforços na PEC apresentada pelo deputado Toninho Wandscheer (PP/PR), que também amplia recursos para o fundo dos municípios e para a segurança — o que pode facilitar a atração de votos de deputados de outras regiões.